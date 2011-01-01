Borse di studio, la meritocrazia divide

Tensioni nella maggioranza regionale sull’introduzione dei nuovi criteri per gli assegni agli universitari. Leo litiga con la Montaruli e se ne va. "Così penalizziamo gli studenti del Politecnico"

Prosegue la sindrome autodistruttiva di Lega e Pdl. Sconvolti dalla débâcledelle recenti amministrative, i due partiti che guidano la regione – e in particolare il Carroccio in salsa subalpina, impegnato a distinguersi moralmente dai colleghi del lombardo-veneto, travolti dagli scandali – devono aver pensato di aver trovato la soluzione a tutti i mali: passare per coloro che introducono finalmente il merito in Università, alla faccia del graduation shopping dei loro vertici nazionali in quel di Tirana.

Ma si sa, la fretta è cattiva consigliera, e quello che immaginavano come il punto di partenza per la risalita della china, rischia di tramutarsi invece in un tuffo di testa verso il fondo del baratro.

Già, perché dopo essersi messi contro, in un colpo solo, entrambi gli atenei torinesi in sede di Co.Re.Co. (il tavolo di coordinamento tra gli atenei e la Regione) convocato dopo mesi e mesi di inattività dall’assessore Elena Maccanti con l’intento, opposto, di ottenere copertura politica da parte del neorettore del Politecnico Marco Gilli e del prorettore dell'Università Sergio Roda sulla proposta di fissare la media del 25 come criterio insindacabile per ottenere l’idoneità per la borsa di studio, la maggioranza, già traballante, rischia ora un nuovo sconquasso interno. Incassato il “me ne lavo le mani” dell'ex An Umberto Trabucco, il pilatesco presidente dell’Edisu dell’era Cota, agli inquilini di piazza Castello tocca ora sopportare,a seguito della Sesta Commissione svoltasi oggi in cui l’assessore ha riportato pari pari la sua proposta nonostante la bocciatura di studenti e atenei, il forte mal di pancia di Giampiero Leo, già colpevole di aver ostacolato la proposta leghista di dare la borsa di studio soltanto ai piemontesi. Pare infatti che il pasdar ciellino, per protesta, non abbia partecipato al voto, non prima di aver chiesto un time out alla commissione per convocare un ultimo e disperato “vertice di maggioranza”, secondo alcune indiscrezioni finito a male parole con la pasionaria ex Fuan Augusta Montaruli.

Leo teme che le difformità di criteri di valutazione esistenti negli atenei torinesi possano penalizzare gli studenti soprattutto delle facoltà scientifiche e del Politecnico. E poi essendo tradizionalmente un seguace del partito della spesa – “Spendolo” lo chiamavano nella giunta Ghigo – è refrattario a tutto ciò che mira a ridimensionare gli investimenti. È comunque vero che attraverso questo escamotage per far quadrare i conti – mascherato sotto le spoglie di una misura di principio - si taglieranno circa 4 mila studenti. Con l'introduzione di tale vincolo infatti gli studenti idonei ma scoperti dalle borse a seguito dei tagli di Cota non sarebbero più il 70%, ma scenderebbero al 30%.