Giornalista da tavola

Di certo è uno che è riuscito nell’impresa: convertire una passione in professione. Il Sacro Graal di ogni uomo moderno, Luca Iaccarino lo ha trovato a tavola. Da lì è stato in grado di creare un piccolo impero. Torinese, torinesissimo, e proprio dal capoluogo subalpino ha avuto avvio la sua avventura giornalistica. Da quando ha iniziato a dirigere il giornale del liceo, all’istituto Sociale dai gesuiti, ai confini della città. Stessa sorte anche all’università, dove fonda la rivista “Millenovecentottantaquattro” per la quale convince a collaborare firme prestigiose del giornalismo nazionale come Vittorio Zucconi e Michele Serra, oltre all’ex sindaco della Capitale Walter Veltroni. Da lì a una collaborazione prestigiosa il passo è stato quasi naturale.

Ed eccolo diventare il critico gastronomico di Repubblica Torino, dove conduce una rubrica settimanale in cui seleziona e racconta i migliori locali low cost del Torinese. Dalla tavola, si diceva, ha costituito un piccolo impero fatto di guide, consulenze alle aziende, pubblicistica. E’ autore e direttore di Extratorino, sito internet nato agli albori degli anni Duemila, prima che nel 2007 esordisse in edicola anche la rivista collegata, Extra cone redazione in via Carlo Alberto proprio di fronte a Mood, dove all’ora di pranzo lo si poteva scorgere pasteggiare con i colleghi del giornale, anche se pare che recentemente si sia trasferito a Eataly. Molto presto inizia a offrire i propri servizi anche per la rivista Slow Food.

A gennaio è approdato in libreria “Dire fare mangiare. Un libro di storie gustose” (edizioni Add) un suo reportage culinario attraverso alcuni dei locali e ristoranti più caratteristici del mondo: dal lussuosissimo Luis XV di Ducasse a Montecarlo (650 euro a cena) alle strade di Palermo “a mangiare intrugli buonissimi e letali”. Un vero e proprio viaggio intrapreso in compagnia di sua moglie Lisa e del piccolo Edoardo, il loro bambino di appena due anni che Iaccarino ama citare all’interno della sua rubrica su Repubblica. Una ricerca non solo gastronomica, ma anche sociale e per certi versi antropologica in contesti non solo geografici diametralmente opposti tra loro, raccontati attraverso le papille gustative di chi sa guardare e interpretare il mondo attraverso ciò che gli viene servito.

Secondo quanto afferma in una intervista di qualche anno fa, la sua notorietà e fortuna derivano dalla capacità di riempire un vuoto in una Torino in cui ci sono tutti gli spazi per inventare e sottoporre al mercato un prodotto nuovo anche dal punto di vista editoriale. Perché Torino “è una città di cui si può avere “il controllo”, che si può capire e interpretare abbastanza agevolmente”. Negli anni è stato autore della guida Lonely Planet “Il meglio di Torino” e in passato ha lavorato come programmista regista per Rai Due e curato il libro-intervista a Francesco Guccini e Vincenzo Cerami “Storia di altre storie” (edito da Piemme).