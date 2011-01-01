Fischi democratici

Dicono che… Piero Fassino ieri sera avrebbe voluto prendere la parola per portare il saluto della città e testimoniare il ruolo di Torino nell’organizzazione della Biennale della Democrazia, ma la selva di fischi levatasi dalla piazza San Carlo appena si è palesata la sua sagoma segaligna, l’abbia indotto a rinunciare. Insomma, nonostante la messa cantata della correctness democratico-azionista prevale l’indole più intollerante della sinistra. O, più semplicemente, il sindaco fatica a sintonizzarsi con gli umori della sua città.