Politecnico Torino, neodottori più giovani

Ingegneri e architetti più giovani a Torino, I dati relativi al Politecnico in occasione della presentazione del XIV Profilo di Alma Laurea hanno coinvolto 5.007 laureati, tra i quali 2.702 di primo livello e 2.244 dei percorsi specialistici biennali. L'età media alla laurea nel 2011 è di 25,2 anni. Il 28% fa esperienze all'estero (la metà dei quali attraverso il progetto Erasmus): una quota elevatissima se si considera che la media nazionale è del 15,5%.