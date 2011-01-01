Biennale della legalità, operai in nero

Blitz dell'Ispettorato del Lavoro accerta la presenza di lavoratori irregolari. Il Teatro Regio si dissocia. Vergnano: "Non siamo responsabili". Il disappunto di Caselli e l'imbarazzo della città

GURU Gustavo Zagrebelsky

Biennale della democrazia, festa della legalità: ma gli operai sono irregolari e lavoravano in nero. La notizia ha del grottesco, ma tant’è: anche la messa cantata del buonismo democratico è inciampata nel malcostume di cui denuncia turpitudini ed empietà. Il blitz dell’Ispettorato del Lavoro è avvenuto ieri, durante l’allestimento del palco per l’attesissimo concerto di Franco Battiato a Torino, che segnava l’epilogo della kermesse del rettopensare democratico-azionista. Controlli a tappeto su tutti i lavoratori impegnati nella realizzazione della struttura in piazza San Carlo. Tre le ditte ingaggiate dal Teatro Regio per questi lavori: la prima si occupava del montaggio del palco, la seconda dell’impianto luce e audio, la terza del facchinaggio. E sarebbero stati proprio i facchini i lavoratori risultati “non in regola” al termine dei controlli.

Il Regio, che aveva ottenuto dalla Fam – Fondazione arte e musica (espressione diretta del teatro lirico) – l’incarico di allestire l’area per il concerto, aveva affidato l’appalto per il facchinaggio alla Pcm, ma non è ancora chiaro se i lavoratori risultati irregolari siano direttamente afferenti ad essa, oppure a una ditta o cooperativa in subappalto. «Una cosa è certa, noi non siamo responsabili – tiene a precisare il sovrintendente del Regio Walter Vergnano -. Nell’affidare un lavoro a una ditta richiediamo come previsto per legge un’autocertificazione in cui l’impresa dichiara di sottoscrivere con i propri dipendenti contratti di lavoro regolari con il pagamento dei contributi. Se questo documento dovesse essere stato disatteso noi non possiamo essere considerati perseguibili». Intanto, però, la frittata è fatta ed è tutta la città a farci una figura peregrina. E pare che appena appresa la notizia, il procuratore capo Gian Carlo Caselli non abbia mancato di esternare tutto il suo disappunto e imbarazzo.