In Piemonte calano gli affitti

Diminuzione dei canoni di affitto dell'1,2% sui bilocali e dell'1,3% sui trilocali, una sempre maggiore rigidità da parte dei proprietari ad affittare l'immobile per timore di insolvibilità e grandi attese e timori per l'Imu da parte dei proprietari. E' quanto emerge dal Gruppo Tecnocasa relativamente alla situazione immobiliare piemontese nel secondo semestre del 2011. Chi ha cercato casa in questo semestre era, per il 49,3% single, per il 37% coniugato, 10,9% separato. Scendendo nel particolare, la contrazione del canone d'affitto nelle grandi città è stata un po' più forte, -1,4% per i bilocali e -1,7% per i trilocali. Per quanto riguarda le fasce di età, il 45,7% di coloro che cercano casa in affitto ha un'età compresa tra 18 e 34 anni, il 29,5% tra 35 e 44 anni. Il 51,2% cerca casa in affitto per abitarla, seguono ricerche di casa in affitto per motivi legati a trasferimenti di lavoro (37,3%) e di studio (11,5%).