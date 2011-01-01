Indesit: domani incontro in Regione su stabilimento None

Incontro domani all'assessorato regionale al Lavoro tra organizzazioni sindacali, rappresentanti dei lavoratori e istituzioni locali sulla vicenda Indesit, dopo che l'azienda ha confermato la volontà di cessare la produzione di lavastoviglie nello stabilimento di None per delocalizzare l’attività in Polonia. I lavoratori terranno una manifestazione con corteo con partenza, alle 9,30, da Porta Nuova e raggiungeranno via Magenta, dove si terrà un presidio in concomitanza con l'incontro. Inoltre, il 12 giugno, una delegazione di lavoratori sarà ricevuta dall'Arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia. “Ci auguriamo che Regione e Provincia, così come già i Comuni della Valle - sottolinea Claudio Suppo della Fiom - sostengano la lotta dei lavoratori della Indesit di None contro la delocalizzazione della produzione in Polonia e per la difesa dell'occupazione”.