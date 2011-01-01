"La metamorfosi mafiosa", Ingroia a Torino

“La metamorfosi mafiosa”. E’ il titolo di un incontro che si svolgerà venerdì 25 alle 20,30 nella sala Principessa Isabella di via Verolengo 21. Una serata per “discutere pubblicamente del grave problema delle infiltrazioni mafiose nel Nord Italia” spiega Mao Calliano, segretario provinciale dei Comunisti italiani di Torino. Parteciperanno Antonio Ingroia (Procura distrettuale antimafia di Palermo), Vincenzo Chieppa (segretario regionale Pdci Piemonte) Michele Curto (capogruppo di Sel al Comune di Torino), Raffaele Petrarulo (capogruppo Idv in Provincia di Torino), Eleonora Artesio (ex assessore regionale alla Sanità, oggi capogruppo di Fds in Regione Piemonte) e Orazio Licardo (coordinatore segreteria nazionale Pdci). Il dibatto sarà introdotto e coordinato dal giornalista Riccardo Castagneri, direttore del quotidiano online Articolotre.com.