Trasporti: Bonino (Regione), ampliata erogazione bonus

L’assessore regionale ai Trasporti Barbara Bonino annuncia un’integrazione al bonus pendolari 2011. “Abbiamo accolto le segnalazioni di numerosi utenti dell’abbonamento Formula zone+tratte Trenitalia, estendendo la possibilità di ricevere i rimborsi anche a quanti avevano obliterato i tagliandi presso le aziende di bus aderenti – spiega –. A tal fine, sono state modificate le norme relative al Bonus 2011. A questo punto, a partire dal 6 giugno e fino al 23 gli utenti potranno riscuotere il rimborso. Quanti invece preferiscono ricevere un mese di abbonamento gratuito, potranno recarsi alle biglietterie già da domani, venerdì 25 maggio, per aver diritto allo sconto del mese di giugno; dal 25 giugno, invece, per quello di luglio”. Si ricorda che per avere diritto al bonus bisogna essere residenti in Piemonte e titolari di abbonamento annuale con scadenza di validità nel 2011 o di almeno sei abbonamenti mensili riferiti sempre all’anno scorso. Alle biglietterie è necessario mostrare i documenti di viaggio originali. Sono esclusi dal bonus i titolari di abbonamenti settimanali.