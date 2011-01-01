Fiat: Fornero, è una risorsa e confermerà investimenti

La Fiat confermerà investimenti in Italia. Lo ha detto il ministro del Lavoro Elsa Fornero, incontrando gli studenti della facoltà di Economia dell’Università di Torino. “La Fiat è una risorsa non solo per Torino ma per il Paese. Ha subito grandi ristrutturazioni, si è proiettata sul resto del mondo ma l'amministratore delegato Sergio Marchionne me l'ha confermato personalmente, anche al presidente del Consiglio, ha intenzione di mantenere in questo Paese gli investimenti che aveva progettato”.