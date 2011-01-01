Cinema Ambiente, dal 31 maggio Torino

Sarà “Chasing Ice” di Jeff Orlowsky, inserito all'interno del Concorso Internazionale Documentari e già vincitore dell'Excellence in Cinematography Award al Sundance, ad inaugurare giovedì 31 maggio alle 21 al cinema Massimo di Torino, la 15ma edizione del Festival CinemAmbiente, che si svolgerà fino al 5 giugno nel capoluogo piemontese. Il film è stato descritto dalla stampa statunitense come il lavoro che prova in modo incontrovertibile l'azione del riscaldamento globale. Alla sua prima esperienza nel lungometraggio, Jeff Orlowsky documenta il coraggioso progetto fotografico di James Balog. Il fotografo del National Geographic riesce con un sistema sperimentale di sua invenzione a riprendere il ghiaccio del Polo Nord a distanza di tempo, raccogliendo così immagini che testimoniano in modo incontrovertibile il fatto che i ghiacci perenni stanno diminuendo di volume. Anni di riprese sono compressi in una manciata di secondi, con il risultato di immagini video di grande bellezza, ma anche di profonda inquietudine.

La 15^ edizione del Festival di cinema dedicato ai temi ambientali si chiuderà il 5 giugno, data in cui si festeggia il World Environment Day (WED), la Giornata Mondiale dell'Ambiente promossa da UNEP (United Nations Environment Programme), di cui il festival è partner ufficiale. Per la giornata di chiusura il festival proporrà la proiezione-evento del film 'La vita negli oceani', anteprima italiana dell'ultimo film di Jacques Perrin e Jacques Cluzaud, già autori de 'Il popolo migratore'. Il film, già grande successo di pubblico in Francia, è doppiato nella versione italiana da Neri Marcorè, che interverrà durante la serata di chiusura del festival. 'La vita negli oceani' sarà proiettato a cura di CinemAmbiente in contemporanea in numerose città italiane Tra gli eventi speciali in anteprima italiana 'La Soif du monde', il nuovo film di Yann Arthus-Bertrand, fotografo paesaggista e regista che con i suoi documentari riprende la biodiversità e la bellezza della natura catturando splendidi immagini aeree della Terra. Elemento centrale della narrazione di quest'ultima opera del grande fotografo è l'acqua. Il festival riflette anche sulla crisi economica, che ha posto al centro del dibattito internazionale questioni importanti che ruotano attorno al concetto di progresso, agli stili di vita e al modello sociale ed economico vigente. CinemAmbiente intercetta in pieno questo dibattito, solleva domande, propone analisi e punti di vista, offre risposte concrete, presentando film insieme divulgativi e informativi. Sono oltre 100 i film che verranno presentati nel festival, suddivisi tra le sezioni competitive nazionali ed internazionali (Concorso Internazionale Documentari, Concorso Documentari Italiani, Concorso Internazionale Mediometraggi), e la sezione Panorama, che verterà su diversi temi tra cui l'alimentazione, mostrando quanto le abitudini alimentari influiscano sull'ecosistema, l'analisi della crisi e dell'attuale modello economico, e gli stili di vita sostenibili proponendo modelli economici e di produzione alternativi già adottati da intere comunità.

Tra i film di questa sezione, il cortometraggio “We Want a Future” di Massimiliano D'Epiro e Myriam Catania, prodotto da Luca Argentero e realizzato in occasione del 50° anniversario del WWF. Infine la sezione Ecokids, dedicata al pubblico più giovane, che quest'anno sarà inaugurata dall'anteprima di “Lorax - il guardiano della foresta”, film in 3d di Chris Renaud e Kyle Baldain. Tra i film del Concorso Internazionale Documentari, “The Big Fix”, prodotto da Tim Robbins e Peter Fonda, che riprende una delle crisi ambientali più gravi degli ultimi anni, la tragedia della BP, per indagare a fondo il commercio del petrolio; “Scorie in libertà - L'incredibile avventura del nucleare in Italia” di Gianfranco Pannone, che narra attraverso lo sguardo degli abitanti di Latina, le vicende della centrale nucleare e dello smaltimento delle scorie; “Silent Snow” di Jan van den Berg che a 50 anni dal saggio 'Primavera silenziosa' di Rachel Carson ripropone il tema dell'inquinamento da pesticidi. La giuria del Concorso Internazionale Documentari sarà composta tra gli altri da Yann Arthus-Bertrand e Neri Marcorè. Il Concorso Documentari Italiani presenta una serie di titoli che ripercorrono vicende del nostro Paese. Partendo da nord, “40 passi - La verde Brianza e la città infinita” di Andrea Boretti tratta dell'urbanizzazione estrema dell'area della Brianza; “Ciar cume” l'acqua del Lamber' di Elena Maggioni e Hulda Federica Orrù, racconta il rapporto tra il fiume Lambro e le persone che da decenni abitano sulle sue sponde; “Fuori dal gregge” sulla transumanza nella periferia di Milano. Si ripercorre l'Italia fino a sud, con due film che raccontano la Campania: “Campania In-Felix” di Ivana Corsale e “(R)esistenza”, il primo sulla gestione dei rifiuti e il secondo sull'ordinaria resistenza di alcuni abitanti di Scampia. Saranno presentati inoltre i lavori realizzati all'interno di “Territorio Maneggiare con Cura”, un progetto per la produzione e la diffusione di tre audiovisivi sul tema del consumo del suolo realizzato nel quadro di Azione ProvincEgiovani, iniziativa promossa dall'UPI e finanziata dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestita dall'Unione delle Province d'Italia. Lo staff e gli ospiti del festival -diretto da Gaetano Capizzi e organizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino - si muoveranno con auto elettriche, car pooling e bike sharing, i pranzi e le cene saranno a km 0 grazie a Coldiretti. Un elemento poco visibile ma qualificante nell'ottica della sostenibilità dell'intero festival.