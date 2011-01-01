Torino: intesa tra Comune e sindacati su costo lavoro personale

E' stato sottoscritto nel pomeriggio tra amministrazione comunale e sindacati (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Direl/Dircom) l'accordo sulla riduzione del costo variabile del lavoro per personale e dirigenti comunali. Una misura, si legge nel testo dell'intesa, "necessaria alla luce dell'attuale congiuntura economica e finanziaria che richiede uno sforzo corale, anche incidendo sulle risorse destinate a premiare il personale dirigenziale e non, che consenta alla Città di mantenere gli attuali livelli dei servizi offerti alla cittadinanza e, al contempo, di non ricorrere a riduzioni del salario". L'operazione porterà una riduzione della spesa per complessivi 19 mln e sarà ottenuta con risparmi che non incidono direttamente sulle retribuzioni (cessazioni in assenza di turn over e tagli dei fondi destinati alle incentivazioni del personale dirigenziale e non) e con l'avvio di percorsi riorganizzativi. In particolare si tratta, per la dirigenza, di una riduzione del premio di risultato del 20% circa, mentre per il personale del comparto si tratta di economie derivanti da riduzione dello straordinario e risparmi legati alla riduzione tendenziale del personale in servizio non sostituito. Per l'anno 2013 verrà, compatibilmente con le risorse e i limiti di legge, riattivato un piano assunzioni per coprire parzialmente il turn over. Inoltre, per quando riguarda la politica, viene conteggiata anche la decurtazione del 30% delle indennità. "L'Amministrazione comunale - commenta l'assessore al Bilancio e Personale, Gianguido Passoni - esprime soddisfazione per l'accordo raggiunto e un ringraziamento alle parti sociali per il senso di responsabilità costruttiva dimostrato con la firma di oggi".