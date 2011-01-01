Intesa Sanpaolo: nasce Museo del risparmio

Inaugurato oggi a Torino il Museo del Risparmio. L'iniziativa, promossa da Intesa Sanpaolo, vuole far riflettere sui temi del risparmio e degli investimenti. L'approccio è multimediale ed interattivo, a cominciare dal biglietto con tecnologia Rfid, che permette di personalizzare la visita e di memorizzare i risultati ottenuti partecipando ai giochi proposti. Di “bellissima iniziativa” ha parlato il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, intervenendo all'inaugurazione nel pomeriggio. “Ho visto il museo, è molto entusiasmante. Visitatelo - ha detto - magari anche con i bambini. Io ci porterò sicuramente i miei nipotini”. Un museo multimediale che “è tecnologicamente più avanzato anche di quello di New York” ha sottolineato Andrea Beltratti, presidente del Consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo.

“L'idea - ha raccontato - è nata qualche anno fa pensando a cosa c'era in Italia sull'educazione finanziaria: era interessante creare qualcosa che fosse a metà tra internet e le scuole, che avesse anche qualcosa di sensoriale”. Ora “chiederemo alla comunità di proporre idee e progetti - ha preannunciato Beltratti - vogliamo rendere vivo il museo”. In sala anche il sindaco di Torino, Piero Fassino, i presidenti di Regione e Provincia, Roberto Cota e Antonio Saitta, esponenti della banca come il direttore generale, Marco Morelli e il neopresidente della Compagnia di San Paolo, Sergio Chiamparino. Il Museo occupa una superficie di 600 metri quadrati in via San Francesco d'Assisi 8/A, all'interno del palazzo che nel 1519 fu sede del primo Monte di Pietà cittadino, situato nel centro storico del capoluogo piemontese.