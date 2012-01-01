Braccia rubate all'economia

In molte discussioni che animano il dibattito pubblico, noi "einauditi" abbiamo spesso una strana sensazione: che le principali ipotesi in campo siano tutte quante sbagliate, mentre quelle che per noi hanno senso siano le uniche a non venir neppure considerate. Ne è un tipico esempio lo scontro sulla riforma dei criteri di assegnazione delle borse di studio in Piemonte, che sta opponendo maggioranza regionale, da un lato, e sacerdoti del sacro diritto allo studio, dall'altro.

A nostro avviso, per l'appunto, entrambi i contendenti hanno torto. Proviamo a spiegare perché, anche se non è facile: il problema è infatti a monte, nella mentalità, che accomuna leghisti e comunisti, secondo cui con una legge ben fatta si può risolvere tutto, e il disaccordo è solo su cosa sia una legge ben fatta. Per noi invece è la loro stessa premessa ad essere sbagliata, ed è per quello che i due litiganti finiscono con l'essere molto più simili di quanto non sembri.

In breve, la Regione, brandendo l'abusata arma della meritocrazia, ha introdotto una nuova regola, per cui la borsa di studio verrà concessa solo agli studenti che avranno la media del 25 (per pasti gratis e esenzione dalle tasse universitarie rimarrà sufficiente il superamento di un numero minimo di esami). Da sinistra, gli Studenti Indipendenti ribattono che si tratta nientepopodimenoché di «provvedimenti criminali», e partono pavlovianamente col mantra dell'attacco al diritto allo studio, facendo notare che ci sono facoltà come lettere dove la media è oltre il 27, e altre come ingegneria dove è sotto il 25, e naturalmente ciò comporta «forti discriminazioni» (strano solo che non ci abbiano infilato qualcuna delle supercazzole a sfondo costituzionale che amano usare più del prezzemolo).

Ora, allo spirito meritocratico del centrodestra crediamo davvero poco: è assai più verosimile che la novità sia dettata dal mero intento di far cassa, e onestamente si potevano trovare altri capitoli di spesa un po' meno controversi, tra i mille sprechi della Regione. Imporre una soglia drastica, poi, lascia in effetti il tempo che trova, non tenendo conto delle differenze realmente esistenti tra le varie facoltà, e rischiando di incentivare un'ulteriore spinta al rialzo dei voti, già cresciuti molto negli ultimi anni, complice la riforma del 3+2 (si vorrà finalmente rivelare il segreto di pulcinella che oggi, in un sacco di esami di tante facoltà, al 25 si arriva con appena qualche ora di studio?).

Peccato che le nuove leve comuniste, insieme coi loro capi carismatici (le varie Pentenero, Artesio, Cerutti e compagni), riescano a proporre rimedi peggiori del male. Non prendono neppure in considerazione, infatti, l'ipotesi che, in un sistema improntato al valore legale del titolo di studio (a loro tanto caro), l'intero sistema di valutazione è falsato. Sfugge loro che, di per sé, chiedere un maggiore impegno agli studenti per guadagnarsi la borsa non è poi così tanto una cattiva idea, e anzi ha pure una sua valenza educativa, vista anche la piaga tutta italiana delle migliaia di studenti fuori corso (nonostante i programmi ridotti post-riforma e l'innalzamento dei voti di cui sopra). E trascurano completamente che questi squilibri sono il risultato inevitabile di qualunque gestione centralizzata e statalizzata, che inevitabilmente procede per regole rigide e schematiche, mentre la realtà è flessibile e difficilmente inquadrabile nelle caselle del burocrate.

Ma i paladini del diritto allo studio ci guarderebbero proprio come alieni eversivi, se solo osassimo suggerire timidamente che, forse, è il diritto allo studio stesso che andrebbe ripensato. Intanto, sarebbe fondamentale rimuovere il monopolio statale, e lasciare che sia il mercato a determinare il prezzo dell'istruzione universitaria: oggi invece le tasse universitarie, anche nella fascia più alta, sono fissate a un livello largamente insufficiente a coprire i costi, e questo falsare il prezzo impedisce al mercato di far sapere quanto valuti una determinata laurea, così privandoci di un segnale fondamentale per capire se essa sia utile oppure no.

Questo permetterebbe agli studenti e alle loro famiglie di compiere valutazioni più accurate circa l'opportunità o meno di iscriversi a questa o quella facoltà, o di iscriversi all'università tout-court, superando così il falso mito che si è creato per cui è bene che all'università ci vada il maggior numero possibile di persone (valgano in proposito le considerazioni che Paola Mastrocola ha fatto riguardo ai licei in Togliamo il disturbo). Molto meglio, per tanti studenti e verosimilmente per la società nel suo insieme, lasciar perdere la laurea se non serve, e evitare così di posticipare di cinque o più anni l'apprendimento di un mestiere o una professione realmente produttivi e utili all'economia, cioè al prossimo.

Infine, per quei corsi che si riveleranno effettivamente molto costosi, perché in grado di garantire buone prospettive di guadagno al loro termine, non consideriamo tabù la possibilità di discutere se sia o meno una buona idea sussidiarne il costo oppure no per chi non ha in tasca i soldi per pagarli. Esistono delle alternative migliori, come i prestiti, che hanno a loro volta dei gravi inconvenienti se vengono concessi a tasso stracciato per volontà politica, come avviene ad esempio negli Usa, dove infatti si intravedono molti segni di un possibile scoppio della bolla dell'istruzione superiore. Ma in generale il mercato troverebbe delle soluzioni, se solo fosse lasciato libero di cercarle, come prova un'interessantissima ricerca dell'Università di Newcastle, da cui è emerso che alcune scuole private a pagamento, dedicate ai figli di genitori molto poveri delle bidonvilles africane, non solo esistono e funzionano bene, ma ottengono perfino risultati migliori rispetto alle scuole sovvenzionate dai governi.

Purtroppo, però, tanto i leghisti quanto gli Studenti Indipendenti (indipendenti non certo da dogmi e pregiudizi) pretendono di averle loro le soluzioni, e ritengono quindi giusto continuare nella strada dei sussidi, dei prezzi manipolati, delle tasse alte per finanziare l'istruzione come la concepiscono loro, e così via. Continuiamo pure, se la loro tanto amata democrazia dà loro la maggioranza: ma se poi i risultati, dalle elementari alle università, continuano a peggiorare, almeno non diamo la colpa al libero mercato, che qui come in mille altri settori, libero non è, e anzi non è neppure mercato!

Cose inaudite.