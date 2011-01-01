Spending review ad Alessandria, sindaco taglia 330 cellulari

A pochi giorni dalle elezioni che hanno consegnato Alessandria al centro sinistra, l'amministrazione comunale ha avviato la “spending review” locale. Il neo sindaco Maria Rita Rossa ha disposto la sospensione dei 330 apparecchi telefonici cellulari attualmente in dotazione ad amministratori, dirigenti e funzionari comunali, mantenendo in funzione solo quelli necessari ai servizi di reperibilità dell'Ente e dopo le necessarie verifiche, il servizio verrà riattivato soltanto per coloro che ne abbiano reale necessità di servizio. Il primo cittadino, inoltre, ha soppresso definitivamente gli abbonamenti gratuiti al parcheggio di piazza della Libertà, in possesso di amministratori e dirigenti per un totale di 47, con una spesa complessiva a carico del comune di oltre 55 mila euro.

"Le drammatiche condizioni delle finanze comunali, ed anche la volontà di porre tutti i cittadini sullo stesso piano eliminando benefit e privilegi - ha sottolineato il sindaco - ci impongono una revisione completa delle spese, a partire da quelle più palesemente inutili. Non va dimenticato, inoltre, che l'eliminazione di quarantasette posti concessi gratuitamente permetterà di liberare altrettanti stalli a disposizione dei cittadini".