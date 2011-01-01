Violarono area interdetta intorno al cantiere, indagati 30 No Tav

Sono una trentina gli attivisti No Tav indagati dalla Procura di Torino per la violazione delle ordinanze con cui la Prefettura del capoluogo piemontese aveva vietato di entrare in alcune aree intorno al cantiere per la realizzazione della Torino-Lione in Val di Susa. Le violazioni, che non hanno a che fare con gli scontri, si riferiscono a diversi episodi di inosservanza del provvedimento prefettizio avvenuti nel corso del 2011. Gli inquirenti stanno procedendo alle indagini per identificare altri militanti che non hanno osservato le disposizioni del Prefetto.