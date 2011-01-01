Pdl: Progett’Azione fuori dal partito

Il Coordinamento regionale del Pdl del Piemonte ha annunciato la decisione di “escludere gli esponenti di Progett’Azione, e coloro che si riconoscono in questo gruppo, dagli organi di governo di partito di cui, a livello regionale, fanno parte”. Lo comunica una nota in cui si auspica che i “coordinamenti provinciali, costituiti con i recenti congressi, si esprimano sulla questione”. Nella nota, inoltre, il coordinamento regionale informa di “aver inoltrato richiesta al coordinamento nazionale del PdL di assumere provvedimenti sanzionatori nei confronti degli esponenti di Progett'Azione”, ribadendo che “questo nuovo gruppo costituito non deve essere considerato né vicino né appartenente al Pdl”. Progett’Azione è il nuovo gruppo nato in Consiglio regionale per iniziativa di cinque consiglieri del Pdl che da tempo esprimono critiche all’attuale gestione locale del partito.