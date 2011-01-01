Grumo di potere

In un’intervista a Repubblica il capogruppo del Pd in Consiglio Comunale di Torino Stefano Lo Russo lancia il progetto “Salva Torino”, ovvero vendere tutto per evitare il default e il commissariamento. Centrale un passaggio delle sue dichiarazioni. Domanda: “Come si è arrivati a questo buco?” Risposta: “E’ una somma che si è creata negli ultimi vent'anni. Quando ci si è indebitati sperando che lo sviluppo creato dagli investimenti alla fine li avrebbe ripagati. In parte questo è avvenuto ma non in modo sufficiente anche a causa della crisi. Così oggi ci troviamo il peso degli interessi sui mutui”.

Negli ultimi 20 anni, qualcuno potrebbe ricordare a Lo Russo che a Torino ha sempre governato la sua area politica: Ds-Margherita e ora Pd.

Sotto la Mole il tempo del “grumo di potere” che governa la città sembra non passare mai. Sono sempre le stesse facce: Sergio Chiamparino, già sindaco ora Presidente della Compagnia San Paolo, Valentino Castellani, già sindaco, poi Toroc, ora a capo del think tank su Torino Internazionale a 72 anni, Piero Fassino, già segretario Ds ora sindaco, Roberto Garbati, già Aem, poi Iride e infine Iren, Evelina Christillin già Fiat, Toroc, poi Stabile e infine Museo Egizio e qualche altro manager di area Fiat e Sanpaolo.

Le relazioni tra questa ristrettissima cerchia di persone sono ben spiegate in un libro appena uscito che merita una lettura: “Chi comanda Torino” di Maurizio Pagliassotti.

Sono le stesse facce che sopravvivono alla crisi dei partiti e che immarcescibili ci vengono presentate in ogni occasione che conta.

Nei loro confronti però l’aria sta cambiando e prima o poi saranno inevitabilmente e definitivamente sostituiti. Certo è che se i quarantenni in carriera invece di dire sempre signor sì e vederli come totem inamovibili, provassero a pretendere i propri spazi, il grumo di potere si scioglierebbe con più facilità.