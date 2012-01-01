Comune di Torino, stipendi a rischio

Le casse sono vuote e a garantire le buste di giugno dovrebbero essere le entrate derivanti dall'Imu. A maggio aveva anticipato Soris? Bloccati tutti i contributi a enti e manifestazioni

Le casse piangono. Il Comune di Torino è al verde, nel vero senso della parola. Lo aveva evidenziato con chiarezza il rendiconto 2011, approvato lo scorso mese d’aprile, nel quale emergeva chiaramente come il fondo di tesoreria fosse passato da 158 milioni a 2.700 euro. In altre parole, si era già abbondantemente raschiato il fondo del barile.

Per questo, tra gli uffici dei grand commis di Palazzo Civico, si rincorre da giorni la voce secondo cui il Comune non sarebbe in grado di pagare gli stipendi di giugno, visto che il prossimo mese scadranno anche le rate semestrali dei tanti mutui accesi. “Forse verserà solo un acconto” riferiscono boatos incontrollati. In realtà, secondo la versione più accreditata, saranno le entrate derivanti dall’Imu a garantire una boccata d’ossigeno all’assessore Gianguido Passoni, il custode delle casse cittadine, impegnato in questi giorni alla stesura del bilancio previsionale del 2012, da approvare in Consiglio entro e non oltre il 30 giugno.

Per i suoi 11 mila dipendenti la Città versa ogni mese una somma che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. A essere procrastinati dovrebbero essere solo alcuni pagamenti accessori (il disagio, le indennità, ecc.) che nel 2011 vennero corrisposti a giugno e quest’anno potrebbero subire lo slittamento di un mese. Non è tutto. Un altro segnale della momentanea crisi di liquidità è dato dal blocco dei contributi a enti e manifestazioni stabilito dall’inizio del 2012, in attesa che le casse tornino a riempirsi. E non è un caso che secondo un’indiscrezione difficile da accertare - ma giunta da più direzioni alle orecchie dello Spiffero - gli stipendi di maggio sarebbero stati anticipati da Soris, azienda di proprietà della Città dedita alle riscossioni, che avrebbe ottenuto un prestito ad hoc dalle banche, vista l’impossibilità di accedere a nuovi finanziameni da parte del Comune, in seguito all’uscita dal patto di stabilità. Vicenda smentita recisamente da Passoni.