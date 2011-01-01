Pdl nel caos: “Fuori chi dissente”

Ghigo e Ghiglia emettono la fatwa nei confronti di Progett’Azione. Vanno esclusi dagli organismi di partito. Replica della Armosino: “Attenti, sono gli elettori che ci stanno espellendo”

Fuori Progett’Azione dagli organismi dirigenti del Pdl. Non solo i cinque consiglieri regionali che hanno dato vita a una formazione autonoma a Palazzo Lascaris, in contrasto con la linea ufficiale del partito, ma vanno esclusi tutti «coloro che si riconoscono in questo gruppo». A pronunciare la fatwa è il vertice di corso Vittorio, che sceglie il pugno di ferro nel tentativo di arginare un dissenso che, lungi dal restare circoscritto tra le mura di via Alfieri, sta facendo proseliti tra militanti e quadri. I diarchi, insomma, temono che attorno ai “frondisti” possa coagularsi il malessere che cova tra i berluscones nostrani. E la decisione assunta nei giorni scorsi da Progett’Azione di promuovere per lunedì prossimo una manifestazione, “aperta a iscritti, elettori e simpatizzanti”, con il preciso scopo di ricostruire il centrodestra piemontese, a partire dalle forme organizzative, ha fatto scattare la contromossa, disciplinare. Enzo Ghigo e Agostino Ghiglia, nel ribadire che «questo nuovo gruppo costituito non deve essere considerato né vicino né appartenente al Pdl», sollecitano i coordinamenti provinciali a «esprimersi» mettendo al bando i dissenzienti. Da parte loro annunciano di aver «inoltrato richiesta al Coordinamento nazionale di assumere provvedimenti sanzionatori» nei confronti dei promotori.

E per rafforzare l’azione belligerante i 17 consiglieri “lealisti”, guidati da Luca Pedrale, hanno annunciato di essere pronti a restituire la tessera se da via dell’Umiltà non dovessero arrivare punizioni esemplari. Intanto, sollecitano la destituzioni dei “ribelli” dagli incarichi istituzionali (presidenze di commissione e vicepresidenza del Consiglio): posti che, a loro dire, sarebbero stati ottenuti in virtù di un patto ora violato.

La risposta ufficiale di Progett’Azione è attesa nelle prossime ore. Maria Teresa Armosino, che oltre ad essere leader del gruppo siede tra i probiviri del partito, parla di un «gruppo dirigente lontano anni luce da quello che sta capitando, nel Paese e nel centrodestra. Simili atteggiamenti non fanno che aggiungere ulteriori ragioni alla disaffezione ampiamente mostrata, ancora recentemente, dal nostro elettorato». Il vero problema, per la parlamentare, è che «sono gli elettori che ci stanno espellendo».