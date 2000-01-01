Borgna vara la giunta low cost

A sorpresa il neo sindaco di Cuneo si smarca dal pressing e presenta la squadra che governerà il capoluogo della Granda per i prossimi cinque anni. Solo sei assessori, di cui due donne

Alla fine, stufo di pressioni e mercanteggiamenti, ha dato il giro al tavolo. Nella tarda serata di ieri Federico Borgna, neo sindaco di Cuneo, ha rotto gli indugi e varato la sua giunta. Una squadra ridotta all’osso, di soli 6 assessori: accontentate (poco) le liste della coalizione, due le quote rosa. Meno poltrone, quindi, e influenza dei partiti contenuta. E così quanti lo descrivevano, soprattutto negli ultimi giorni, come “ostaggio” dei maggiorenti della città o eterodiretto dal suo predecessore, hanno dovuto ricredersi.

Ad affiancarlo nell’attività di governo sarà Luca Serale (Udc) in qualità di vicesindaco, che ottiene anche le deleghe a Urbanistica e Programmazione. I Lavori pubblici sono assegnati a Valter Fantino, mentre il Bilancio, Patrimonio e Cultura vanno a Alessandro Spedale. Davide Dalmasso si prende i Trasporti, l’Ambiente e la Protezione civile, mentre alle due signore vanno rispettivamente le Attività Produttive (Gabriella Roseo) e l’Istruzione con i servizi sociali (Franca Giordano).