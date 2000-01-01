Terremoto: forte scossa avvertita anche a Torino

Una nuova forte scossa è stata avvertita questa mattina intorno alle 9 in tutto il Nord Italia. L'evento sismico è durato circa 15 secondi, ha avuto una magnitudo di 5.8 con epicentro nuovamente in Emilia nella zona del modenese, a San Felice sul Panaro. In tutto il Nord Est sono state evacuate le scuole, la gente è scappata dagli uffici e dagli esercizi commerciali.

Evacuati molti iffici e palazzi anche a Bologna e Milano.

Il sisma ha provocato nuovi crolli a Mirandola, Finale Emilia e San Felice sul Panaro. Al momento sono in corso le verifiche da parte dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile.