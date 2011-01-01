Exor: al via assemblea dei soci, capogruppo sale al 7,7%

E' iniziata alle 10 a Torino l'assemblea degli azionisti di Exor, la holding della famiglia Agnelli, chiamata ad approvare, tra gli altri punti all'ordine del giorno, il bilancio 2011 e a nominare gli organi sociali. Dalla lettura dell'elenco dei soci presenti in assemblea è emerso che Exor spa ha incrementato la quota di azioni proprie dal 5% (come risulta dalle comunicazioni Consob) al 7,7%. Presente in assemblea la Giovanni Agnelli e Sapaz con oltre il 52% , MacKenzie financial corporation con il 4,98% e Bestinver con il 5%.