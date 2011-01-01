Bpm: Ponzellini agli arresti domiciliari. Indagato Milanese

Massino Ponzellini, ex presidente di Bpm, attuale capo di Impregilo, è agli arresti domiciliari si ordine della magistratura milanese. Stesso provvedimento è stato notificato all'imprenditore Antonio Cannalire, mentre Francesco Corallo, destinatario di un ordine di custodia in carcere, è irreperibile. Nell'inchiesta risulta indagato anche l'onorevole Marco Milanese, ex ufficiale della Guardia di Finanza e consulente dell'ex ministro dell'Economia Tremonti. Oltre a Milanese sono indagati la commercialista di Ponzellini e l'ex dg di Bpm, Enzo Chiesa.

Le accuse a Ponzellini, a vario titolo, sono infedeltà patrimoniale e associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di più delitti (corruzione, corruzione privata, appropriazione indebita, violazione del divieto degli esponenti bancari di contrarre obbligazioni, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio). Secondo l'ipotesi d'accusa, in particolare, sarebbero stati erogati ingentissimi finanziamenti, indebitamente concessi anche grazie alla falsificazione dei procedimenti valutativi degli organi della Banca, in favore di diverse società, i cui amministratori avrebbero corrisposto e promesso somme di denaro, quantificabili in circa 5,7 milioni di euro, al fine di ricevere favori nei procedimenti di concessione e mantenimento del credito bancario.