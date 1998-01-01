Asti, l’era Brignolo non decolla

La giunta del neo sindaco nasce tra mille compromessi e tensioni interne alla coalizione. I vendoliani reclamano un posto nellâ€™esecutivo, mentre lâ€™Italia dei valori fa la voce grossa

Chi l’ha sentito negli ultimi giorni pare che l’abbia trovato abbattuto e a dir poco sfiduciato. Fabrizio Brignolo, neo sindaco Pd di Asti, è alle prese con le bizze della variegata coalizione che l’ha sostenuto nella campagna elettorale. Al centro della contesa la formazione della giunta che il primo cittadino si sta apprestando, con grande fatica, a assemblare, cercando di rispettare gli equilibri politici e gli impegni assunti con l’elettorato. «Sarà un esecutivo nel quale prevarranno le competenze, più che le appartenenze». Così parlò Brignolo qualche settimana fa, ma ora la musica è cambiata e il lavoro per la formazione della nuova giunta è in alto mare.

Il partito che fa meno questioni è proprio il suo, il Pd. L’Udc avrà la poltrona di vicesindaco per Davide Arri, l’avvocato che ha sfidato Brignolo nella corsa a Palazzo Civico e, con ogni probabilità, metterà nella bisaccia un altro assessorato di peso, realizzando così una cospicua plusvalenza sul risultato delle sue azioni elettorali. Le frange della sinistra ortodossa verranno in qualche modo accontentate: il partito di Vendola, pur avendo sostenuto Brignolo nella competizione non ha ottenuto seggi in consiglio, penalizzato dall’apparentamento con lo scudo crociato dei seguaci di Casini, ma dovrebbe essere tacitato con un posto nell’esecutivo. E in qualche modo Brignolo dovrà pure tenere conto del sostegno che gli è stato offerto al ballottaggio, seppur non apertamente, dai grillini e dalla Federazione della Sinistra, ufficialmente all’opposizione, magari con la concessione di qualche posto di sottogoverno.

L'alleato che crea i maggiori problemi è però l'Italia dei Valori. I dipietristi sono capitanati da Alberto Pasta, già capogruppo di Forza Italia nella giunta comunale del capoluogo del Palio guidata dall'ex europarlamentare Luigi Florio dal 1998 al 2002. Dopodiché, con un riposizionamento a 180°, saltando la barricata, Pasta si collocò nel centrosinistra dove fu per cinque anni vicesindaco di Vittorio Voglino (Margherita); quindi la folgorazione sulla via di Montenero di Bisaccia e l'investitura a paladino del tribuno molisano in terra astigiana. Ora Pasta, grande esperto in mercanteggiamenti e trattative a sfinimento, chiede un assessorato importante, con l’aggiunta delle deleghe alla legalità e trasparenza. E ha già rifiutanto, sdegnato, la presidenza di Gaia, la società che si occupa della gestione dei rifiuti: il posto sarebbe anche buono, ma significherebbe farsi imbalsamare troppo a lungo, rinunciando alla negoziazione politica, attività che gli dà maggiore soddisfazione. Per l’educato Brignolo si prospettano perciò giornate intense che potrebbero avere il pregio di fargli perdere un po’ della sua atavica timidezza.