Confagricoltura: Dentis nuovo presidente di Torino

"Confagricoltura Torino ha eletto i nuovi vertici che guideranno l’organizzazione agricola nel prossimo triennio. Il consiglio direttivo che si è riunito ieri sera (28 maggio 2012) ha nominato presidente Paolo Dentis, che sostituisce nell’incarico Vittorio Viora, giunto al termine del suo secondo mandato presidenziale e non più rieleggibile a termini di statuto. Vicepresidenti sono stati confermati Enrico Scalerandi (vicario) ed Ernesto Balma, mentre assume per la prima volta l’incarico di vice Tommaso Visca, da pochi giorni eletto presidente dell’Associazione Produttori Latte Piemonte. Completano l’esecutivo di Confagricoltura Torino, diretta da Ercole Zuccaro, il past president Vittorio Viora, il presidente onorario Cesare Serafino e i consiglieri Gabriella Fantolino e Piero Galleano. Paolo Dentis, 56 anni, laureato in Scienze Agrarie all’Università di Torino, conduce un’azienda agricola a indirizzo foraggero e cerealico nel comune di None, nel Torinese, e, insieme al fratello Giancarlo, un’azienda cerealicola in comune di Costanzana (Vercelli). Agronomo libero professionista, da anni dirigente di Confagricoltura Torino, Dentis è componente della Commissione Provinciale Espropri, consigliere d’amministrazione delle srl Unionservice Confagricoltura Torino, Verde Sicuro Torino e della spa Piemonte Agricolo. E’ infine consigliere d’amministrazione del Consorzio Agrario di Torino e del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio del capoluogo piemontese, nonché componente del Comitato tecnico sugli usi in materia di tariffe di mediazione dello stesse ente camerale", è quanto riporta la nota di Confagricoltura Torino.