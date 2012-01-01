Elkann: “Fiat rivedrà i piani”

A causa della crisi saltano i target in Europa. Torino col fiato sospeso, soprattutto per lo stabilimento di Mirafiori. Messa cantata del presidente di Exor nel tempio del tifo bianconero

Fiat rivedrà i target in Europa, a causa della crisi. Seppur annacquata nel trionfalismo calciofilo della location scelta per celebrare l’assemblea degli azionisti di Exor, lo Juventus Stadium, l’affermazione di John Elkann è l’ennesima cattiva notizia per l’industria italiana e per Torino. «Il 2012 è partito bene in Usa ma vediamo delle difficoltà in Europa. Ci aspettiamo un incremento in Usa nella seconda metà del 2012». E in merito alle prospettive degli investimenti sul territorio nazionale, il presidente del Lingotto è stato tranchant: «L’Italia è un paese dove gli investimenti vengono fatti, come dimostrano Fiat e Fiat Industrial. Si può investire ma ci deve essere la volontà, non è un atto dovuto», ha detto Elkann, rispondendo alle inquietudini di un azionista.

E se la buona notizia è data dalla conferma del margine operativo lordo, attestato fra 3,8 e 4,5 miliardi, non altrettanto ottimistiche sono le previsioni sul futuro degli impianti italiani, a partire dallo stabilimento di Mirafiori, dove per la prima volta tutti i 5.400 colletti bianchi saranno interessati dalla cassa integrazione. Inquietudini sul futuro dell’impianto confermate dallo stresso Elkann: «Le preoccupazioni ci sono e riaffiorano, ma è importante guardare ai fatti. E noi in maniera consistente e costante abbiamo continuato a portare avanti quanto abbiamo annunciato».