Sanità: Buquicchio (IdV), “Balduzzi promuove sistema pugliese”

“Il ministro della salute Renato Balduzzi ha recentemente elogiato il sistema di selezione adottato in Puglia per la nomina dei direttori generali Asl, lo stesso sistema proposto dall'Italia dei Valori attraverso un emendamento, poi bocciato, al nuovo piano socio sanitario. Il modello pugliese prevede l'assegnazione di tale compito ad un soggetto terzo rappresentativo di Regione, Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali) e Cergas – Bocconi (Centro di ricerche assistenza sanitaria). Viene delegata successivamente alla Giunta la scelta finale nell'ambito di una rosa di tre nomi. I buoni risultati non si sono fatti attendere, tanto da indurre il Ministro Balduzzi a congratularsi per aver lanciato un metodo che privilegia la meritocrazia rispetto ad altri criteri di selezione spesso dettati dalle logiche di partito e di corrente”. E' quanto afferma Andrea Buquicchio, capogruppo IdV in Consiglio regionale, in merito alle procedure di selezione dei direttori generali adottate in Puglia e condivise dal Ministro Balduzzi.

“Con la bocciatura del nostro emendamento – prosegue Buquicchio – la maggioranza ha perso un'ottima occasione per migliorare la governance sanitaria della nostra regione. La dimostrazione è arrivata appena un mese fa con la nomina dei nuovi direttori generali, laddove a parte isolate eccezioni è proseguita la lottizzazione dei partiti”.