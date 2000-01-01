“Diamoci un taglio”. Al costo della politica

Dalla Lega un progetto di legge per ridurre di 17 milioni le spese di Palazzo Lascaris. Consiglieri regionali da 60 a 50 e sforbiciata ai bilanci dei gruppi. Ottimo, ora non resta che approvarlo

UNA SFORBICIATA ai partiti

Se Roma ladrona si è mostrata un trappolone (e, tutto sommato, una tentazione irresistibile), la Lega nord torna alle origini, professando una delle battaglie degli esordi: il taglio dei costi della politica. A partire dall'attività del Consiglio Regionale del Piemonte. Il provvedimento è stato presentato oggi dal gruppo regionale del Carroccio: norme capaci di produrre 17 milioni di risparmio a legislatura, attraverso la riduzione dei consiglieri da 60 a 50 e una netta rasoiata alle spese per i viaggi istituzionali e per il funzionamento dei gruppi. Primo firmatario il vice capogruppo Michele Marinello.

I numeri sono imponenti: dieci consiglieri, infatti, costano alla collettività 140 mila euro al mese, oltre 1,7 milioni all’anno, circa 8,4 milioni nell’arco di una legislatura. La seconda proposta è indirizzata alla razionalizzazione dei costi. A partire dalla diminuzione dei budget destinati all’attività dei gruppi, che secondo il progetto di legge subiranno una riduzione del 50% della quota fissa. Anche in questo caso la collettività risparmierebbe 1,5 milioni ogni anno, equivalenti a oltre 7 milioni per legislatura. Altro che bruscolini. E poi ancora il taglio dei rimborsi per i biglietti aerei dei consiglieri (risparmio effettivo di 100 mila euro all’anno) e il taglio alle missioni (-100 mila euro). Infine alcuni accorgimenti di buon senso. Per esempio l’indicazione del domicilio o residenza più vicini alla sede del Consiglio per ottenere i rimborsi chilometrici, l’obbligo di doppia firma (all’inizio e alla fine di ogni seduta di Consiglio o di Commissione) per poter percepire l’intero gettone di presenza e l’obbligo di far certificare i bilanci dei gruppi a una società terza.

Il Pd però denuncia una sorta di plagio: «La proposta della Lega è un buon collage di proposte altrui – scrive in una nota il capogruppo democratico Aldo Reschigna -. Riprende il taglio dei consiglieri regionali da 60 a 50, previsto da una legge nazionale e presente in una pdl dell’ufficio di presidenza ferma da un anno».

Comunque, palemiche a parte, nulla da eccepire. Per fortuna che a presentare il progetto di legge è la Lega Nord, forza di governo in Regione, parte integrante della maggioranza, lo stesso partito che esprime il governatore e alcuni dei più importanti assessori. Non c’è motivo perché in tempi brevi non venga approvata dall’aula, per evitare che rimanga una boutade figlia dei tempi. O no?