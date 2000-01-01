Scuola: Piemonte, un piano da 40 mln per edilizia scolastica

La Regione Piemonte presenterà un piano da 40 milioni di euro per l'edilizia scolastica piemontese entro l'inizio del nuovo anno scolastico. Lo ha assicurato oggi l'assessore all'Istruzione della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo il sopralluogo all'Istituto alberghiero Colombatto di Torino, dove ieri prima dell'inizio delle lezioni si è verificato il cedimento di un controsoffitto. "Ho voluto constatare personalmente quanto avvenuto - ha commentato l'assessore Cirio al termine del sopralluogo - e soprattutto verificare che non ci sia stato alcun rischio per gli studenti e il personale scolastico. Il Colombatto - ha sottolineato l'assessore - è una realtà didattica d'eccellenza, ma è evidente che gli oltre 30 anni di vita di questo istituto, che conta circa 1200 iscritti, implicano la necessità di rinnovare e svecchiare gli ambienti con un generale intervento di manutenzione straordinaria, che garantisca innanzitutto la sicurezza''. Lavori che ''la Provincia, che ha la competenza su questa struttura, mi risulta, peraltro, abbia già iniziato a realizzare. Ho parlato con l'assessore provinciale D'Ottavio - ha aggiunto Cirio - anche per capire come intervenire attraverso la nostra legge regionale 28 per l'edilizia scolastica''.