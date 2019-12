Rumors curiali

Dicono che… dopo la proroga di due anni da arcivescovo di Torino e l’assunzione della titolarità anche della diocesi di Susa (non soppressa per ragioni di 8 per mille ma unita a quella del capoluogo), si faccia sempre più impellente la necessità della nomina di un vescovo ausiliare che affianchi monsignor Cesare Nosiglia nei sempre più gravosi impegni. Negli ambienti curiali sono tornate a circolare voci su una possibile “promozione” dell’attuale vicario generale mons. Valter Danna, la cui carriera avrebbe subito negli ultimi anni una brusca interruzione.