Monopattino contro bus: ferito migliora, trasferito dal Cto

Il 25enne sul monopattino ferito dopo un urto contro un autobus in sosta, a Torino, è stato trasferito dal Cto, dove era stato ricoverato venerdì sera, alle Molinette nel reparto di Chirurgia maxillo facciale, dove verrà poi operato per il trauma facciale. E' sveglio e cosciente. Proseguono, intanto, le indagini delle Polizia Municipale per accertare le responsabilità dell'incidente, accaduto in via Borselllino all'angolo con via Nino Bixio, in un tratto dove il traffico non è consentito ai monopattini. Tra le ipotesi l'apertura del portellone del bus a opera di un ladro.