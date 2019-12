Tav: Ricca (Lega), piemontesi la vogliono, stufi di teppisti

"I piemontesi vogliono la Tav e sono stufi di dover vedere aggressioni alle forze dell'ordine e azioni teppistiche a ogni vigilia di un corteo dei No Tav". Lo afferma l'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca (Lega). "Non saranno sassi e bombe carta a fermare questa grande opera che serve al nostro territorio - aggiunge Ricca -. La mia piena solidarietà va agli agenti che difendono i cantieri e a tutti i lavoratori che sono all'opera in quelle aree. E' triste vedere che dai politici del Movimento 5 Stelle, spesso presenti a queste marce, non arrivino mai parole nette di condanna contro questi violenti dei centri sociali o di solidarietà nei confronti delle forze dell'ordine".