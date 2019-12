Meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi

A Torino oggi, lunedì 9 dicembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: la pressione è in diminuzione per l'arrivo di un fronte perturbato dai quadranti nord-occidentali. Nubi irregolari in transito, in un contesto soleggiato. Farà eccezione maggior nuvolosità con qualche goccia possibile solo sullo spezzino e fiocchi di neve lungo i crinali alpini, specie valdostani. Clima invernale ma non particolarmente freddo; ventilazione in rinforzo dai quadranti nord-occidentali, specie in quota, meno in Valpadana. Mar ligure mosso.