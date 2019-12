Smog: Torino, da domani stop alle auto diesel euro 4

Primi blocchi anti-smog della stagione invernale a Torino: stop da domani ai veicoli privati fino a diesel euro 4. Dal 5 dicembre, infatti, il livello delle micropolveri pm10 ha superato, per quattro giorni consecutivi, il livello dei 50 microgrammi al metro cubo, mantenendosi costante sopra questa soglia, per questo alle limitazioni permanenti si aggiunge anche il blocco dei diesel euro 4 dalle ore 8 alle ore 19, dal 10 al 12 dicembre. Per i veicoli commerciali della stessa classe emissiva, il divieto è in vigore dalle 8,30 alle 14 e dalle 16 alle 19. Giovedì, dopo il nuovo rilevamento curato da Arpa Piemonte (Arpa regionale per la protezione ambientale) sulla concentrazione di polveri sottili nell'aria, si deciderà se proseguire o revocare il blocco.