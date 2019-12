Tav: Frediani (M5s), nessuno si illuda questione sia chiusa

"Nessuno si illuda che la questione Tav in Valle di Susa sia chiusa, l'imponente manifestazione di ieri ha dimostrato che la parola fine non è ancora stata scritta. Il Governo non eviti il confronto". Così la capogruppo M5s in Regione Piemonte, Francesca Frediani. "La Valle di Susa - rimarca Frediani - da tempo chiede al Governo di essere ascoltata, ma sembra che abbia perso ogni diritto di parola. Il motivo? Essere al centro degli appetiti della lobby delle grandi opere. Con il pretesto del Tav ormai si sono cancellate anche le regole base della democrazia e anche ogni correttezza e rispetto tra le istituzioni. Così succede che i sindaci della valle non riescano a ottenere un incontro con il ministro delle Infrastrutture. Forse il governo considera la Val di Susa un territorio da ignorare perché i suoi abitanti si oppongono all'opera? Forse teme di confrontarsi, o pensa che la questione sia chiusa"? "Speriamo che durante la visita odierna, toccando con mano le drammatiche conseguenze del dissesto idrogeologico - aggiunge - il ministro possa comprendere quali sono le priorità che richiedono massima attenzione e impegno di risorse. La messa in sicurezza del territorio è la vera grande opera che vogliamo realizzare".