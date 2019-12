Torino: semafori T-Red, in una settimana 3.500 auto col rosso

Ad una settimana dall'entrata in funzione dei T-Red, installati in 3 dei 14 incroci previsti dal piano della Città di Torino, sono state quasi 3.500 le auto pizzicate dalle telecamere a transitare col rosso. Lo rende noto l'amministrazione comunale. Tra il 2 e l'8 dicembre, l'occhio digitale degli impianti semaforici ha immortalato 175 passaggi col rosso all'incrocio fra i corsi Regina Margherita, Lecce, Potenza; 1.551 quelli all'incrocio Trapani-Peschiera e 770 all'intersezione fra i corsi Vigevano, Novara, Vercelli. Per valutare se si sia trattato effettivamente di violazioni sanzionabili, la polizia municipale esaminerà tutti gli scatti fotografici relativi alle infrazioni.