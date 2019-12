Sicurezza: Nosiglia, parrocchie sono sentinelle territorio

"Le parrocchie sono ammortizzatori sociali e sentinelle sul territorio. La sicurezza non è solo ordine pubblico, ma anche prevenzione e attenzione alle fasce deboli". Così l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, in occasione della firma dell'Accordo per la sicurezza integrata e lo sviluppo della città di Torino. "A Torino c’è una rete capillare di 123 parrocchie e oratori che si occupano dei giovani e di chi è in difficoltà - spiega - La sicurezza non è solo ordine pubblico, ma prevenzione. E questa passa anche attraverso l'assistenza. Spero che questo accordo possa essere un modello per le altre città italiane".