Il bello del mattone

Dicono che… nemmeno la recente elezioni in Consiglio regionale abbia mitigato in Valter Marin la smodata passione per il mattone. L’architetto leghista è stato infatti avvistato nella mattinata di ieri in frazione Rollieres del comune di Sauze di Cesana mentre, carte alla mano, osservava vaste distese di prati. Una ricognizione che a qualche abitante della zona ha fatto rizzare le orecchie, vista la sua fama di “cementificatore”, Che l’ex sindaco di Pragelato e Sestriere dopo aver tentato di dare impulso a nuovi investimenti immobiliari in Val Troncea abbia adocchiato nuove aree olimpiche?