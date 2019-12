Ersel, nuovo fondo di Private Equity con Fondaco

Ersel, prima società di fondi comuni autorizzata in Italia e specialista nella gestione dei grandi patrimoni privati, ha creato un nuovo fondo di Private Equity, in collaborazione con Fondaco - società di gestione indipendente, che opera nel servizio alla clientela istituzionale italiana - di cui Ersel è storico socio fondatore. Il nuovo fondo, dedicato alla clientela istituzionale di Fondaco, consente un accesso esclusivo e selettivo ad alcuni clienti private di Ersel, e punta alla realizzazione di un ritorno attraente attraverso un mix calibrato di elementi: a livello geografico, a livello di forme di accesso, che includono anche il mercato secondario e percorsi di co-investimento; a livello di strategie di investimento. Il nuovo Private Equity Fund del Gruppo Ersel mette a disposizione degli investitori della storica boutique di Wealth Management uno strumento solido e ben diversificato per l'accesso all'equity non quotato, aggiungendosi all'offerta di altre soluzioni di investimento nel mondo dei Private Markets (che già comprende un Eltif di Private Debt e un'offerta à la carte di fondi alternativi illiquidi dall'ufficio di Londra.