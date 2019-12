Mattarella a Torino per i 55 anni del Sermig

Visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, questa mattina al Sermig di Torino per i 55 anni dell'ente. Ad accoglierlo Ernesto Olivero, che nel 1964 fondò il Sermig. Al presidente Mattarella, in visita al Sermig, verrà presentato il bilancio sociale dei 55 anni di attività. Negli anni Ottanta Ernesto Olivero trasformò il vecchio Arsenale militare della Città in Borgo Dora in un luogo di accoglienza. "Al presidente non chiediamo nulla, vogliamo mostrargli a cosa ha portato questa storia di buona volontà", ha detto Olivero.