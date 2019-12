Sardine: sabato pomeriggio in piazza nel centro di Ivrea

Manifestazione delle "Sardine" anche a Ivrea sabato 14 dicembre alle 18 in piazza di Città. I promotori si sono dati appuntamento attraverso i social. "Siamo contrari ai fascismi delle attuali destre e non vogliamo etichette. Ciò che unisce è solo lo slogan #IvreasiSLega. Non cerchiamo invettive e odio ma allegria e speranza contro l'imbarbarimento della politica prodotto da Salvini e dai suoi alleati e sostenitori". Le Sardine hanno scelto di andare in piazza a Ivrea anche perché la città, l'anno scorso, per la prima volta nel dopoguerra, è passata ad una maggioranza di centrodestra a forte trazione leghista.