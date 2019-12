Vilipendio: fan Salvini pregano per lui davanti tribunale

Una preghiera per Matteo Salvini davanti all'ingresso del Palazzo di Giustizia di Torino. L'iniziativa è stata presa dal gruppo 'I Cinque sassi' in occasione della ripresa del processo in cui il leader della Lega è imputato di vilipendio alla magistratura. A differenza di quanto previsto in un primo momento, Salvini non sarà presente all'udienza per impegni in Parlamento ma l'iniziativa si è tenuta ugualmente. "Noi siamo fieri di lui e del lavoro che sta facendo per l'Italia e gli italiani" ha detto la promotrice, Angela Ciconte, che ha anche raccontato di avere incontrato Salvini sabato sera alla presentazione di un libro e di avere ottenuto il suo 'via libera". "Sappiamo - ha spiegato - che lui prega come preghiamo noi. Ma non ci saremmo mai permessi di fare qualcosa senza il suo consenso". Quanto al movimento delle sardine, che questa sera manifesteranno a Torino, Ciconte ha voluto precisare che la loro non è una contrapposizione: "Noi al massimo siamo i salmoni che vanno controcorrente verso la sorgente della vita".