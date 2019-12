Torino: Montaruli (FdI), Pd e M5s con Sardine prove alleanza

Pd e M5S in piazza con le Sardine sono la "prova generale di alleanza su Torino. I cittadini non ci cascano". A dirlo, a proposito della manifestazione in programma questa sera in piazza Castello, la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli che definisce "solo finzione i battibecchi tra Partito Democratico e grillini. La partecipazione congiunta di oggi - aggiunge - dimostra che provano a fare a Torino quello che hanno già fatto a Roma". Montaruli parla di "alleanza diabolica" che, dice, "non si fonda su idee di misure da portare avanti ma sull'ostacolare l'ascesa della destra. Gli slogan usati sono tutte scuse - attacca -, lo dimostra anche la cacciata delle madamine evitando così temi divisivi per le sinistre come la Tav. Grave che nessuno si sia opposto e tutti abbiamo chinato la testa. È lo stesso spirito che li accomuna a Roma - conclude la deputata FdI - la disperazione di chi sa che è in caduta libera".