Vilipendio: ripreso processo a Salvini, pochi a presidio

Ha raccolto pochissime persone il presidio di sostenitori di Matteo Salvini che nel pomeriggio di oggi era stato convocato davanti ai cancelli del Palazzo di Giustizia di Torino in occasione della ripresa del processo in cui il leader della Lega è chiamato a rispondere di vilipendio dell'ordine giudiziario. All'appuntamento si sono presentati i promotori dell'iniziativa. Salvini, a differenza di quanto annunciato nelle scorse settimane, non si è presentato in aula. Il suo legale ha spiegato che è impegnato a Roma a una conferenza dei capigruppo in Senato dove è in discussione la manovra.