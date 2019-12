Stamina: morto Davide Vannoni

È morto Davide Vannoni, 53 anni, padre della controversa terapia Stamina. Malato da tempo, era ricoverato in ospedale. Il guru di Stamina, metodo che prevedeva l'utilizzo di cellule staminali per trattare patologie neurodegenerative, era stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari, compreso quello in cui patteggiò una condanna a 22 mesi (sospesa) per associazione a delinquere, con l'impegno di non praticare più in Italia la sua terapia.

Come provato da numerose indagini e accertamenti di laboratorio, il trattamento non aveva alcuna validità scientifica, ma diventò popolare e raccolse molto sostegno a causa di alcuni servizi particolarmente positivi del programma televisivo Le Iene.