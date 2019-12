Ascom: mancata proroga cedolare secca macigno per commercio

"Giudichiamo fortemente inopportuna la mancata proroga della cedolare secca al 21 per cento sugli affitti commerciali, un ulteriore macigno sul settore del commercio in un momento di forte crisi, ovunque percepibile nelle vie e nelle piazze delle nostre città". Lo dichiara Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia. Il provvedimento, che prevede aliquote agevolate per i contratti di locazione commerciale, era stato confermato anche per il 2020, ma in commissione Bilancio al Senato è stato fermato. "Non capiamo - prosegue la presidente Coppa - quali siano stati i criteri che hanno portato a tale decisione e auspichiamo il ritorno immediato della questione nell'Agenda di Governo. Nei giorni scorsi a Torino è stato firmato un importante accordo territoriale fra le istituzioni sul tema della sicurezza e sviluppo della città. L'Amministrazione comunale, le Forze dell'ordine e le associazioni hanno firmato un impegno per una serie di misure volte al rilancio di Torino e del suo territorio. Il blocco della cedolare secca va nella direzione opposta rischiando di vanificare questa grande opportunità"