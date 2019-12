Governo, Appendino: Vada avanti, in manovra 830 mln per Torino

“Il mio auspicio è che il governo vada avanti e che si trovi un equilibrio”. Lo dice la sindaca di Torino, Chiara Appendino a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. “Il Paese ha bisogno di un governo, di una manovra finanziaria e delle certezze che in questa manovra ci sono. – continua a Radio 24 .- Per Torino in finanziaria ci sono 830 milioni per la realizzazione della seconda linea della metropolitana, un investimento atteso da anni”.