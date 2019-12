OPERE & OMISSIONI

Tav avanti tutta, ripartono i lavori

L'annuncio di Telt alla conferenza intergovernativa. Virano: "Domani autorizziamo i cantieri per le nicchie della galleria della Maddalena". Radičová: "Il governo italiano ha perso un anno e mezzo". Sitaf ha pubblicato il bando sullo svincolo di Chiomonte

Ripartono in Valle di Susa i lavori della Torino-Lione. Il cda di Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare e poi di gestire la nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità, autorizzerà domani la firma del contratto per la realizzazione delle nicchie della galleria della Maddalena: tre lotti per 2,1 miliardi di lavori sul tratto francese del tunnel di base.

Lo annuncia il dg di Telt, Mario Virano, a margine della 60esima riunione della Commissione Intergovernativa tornata a riunirsi in Regione dopo un anno con Iveta Radičová, coordinatrice Ue per il Corridoio Mediterraneo, e il governatore piemontese Alberto Cirio. “Il cantiere di Chiomonte sta seguendo il calendario previsto – spiega Virano –. I lavori del tunnel di base in Italia partiranno nel 2021”. Sitaf ha pubblicato a novembre il bando sullo svincolo di Chiomonte e dunque parte anche questa parte. “È in corso di redazione la procedura per il trasferimento dell’autoporto di Susa e parte tra qualche mese l’invio alle imprese dei capitolati di gara per 1 miliardo relativi al lavori del tunnel di base nel tratto italiano. Dei 93 obiettivi che dovevamo rispettare nel 2019 ne abbiamo ottemperati il 92%, e ne stiamo chiudendo altri per la fine dell’anno”, ha concluso.

Per l’Unione Europea “non è cambiato nulla: la Torino-Lione è una priorità” afferma la Radičová. “Abbiamo agito col massimo rispetto nei confronti dei governi, non abbiamo esercitato pressioni – sottolinea – ma è innegabile che per il governo italiano si siano persi 18 mesi. Dobbiamo metterci all’opera e accelerare”.