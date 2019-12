Turismo: 3 nuove Bandiere Arancioni per i borghi del Piemonte

Il Touring Club ha assegnato tre nuove Bandiere Arancioni al Piemonte: vanno ai Comuni di Limone, Moncalvo e Usseglio, nelle province rispettivamente di Cuneo, Asti e Torino. Sale così a 34 il numero delle Bandiere Arancioni presenti in Piemonte, che si conferma la seconda Regione italiana per il numero di questi riconoscimenti, marchio si qualità turistico-ambientale assegnato ai borghi dell'entroterra con meno di 15 mila abitanti. Le Bandiere Arancioni premiano infatti dal 1998 le località impegnate in uno sviluppo turistico sostenibile, dove "la tutela del patrimonio - spiegano i responsabili - e strettamente legata all'autenticità dell'esperienza del viaggio".

"Questo riconoscimento - ha detto oggi in conferenza stampa l'assessore al Turismo della Regione Piemonte, Vittoria Poggio - ci rende orgogliosi perché mette in mostra quanto il Piemonte sia ricco dal punto di vista culturale, architettonico ed enogastronomico, anche al di fuori dei circuiti turistici più consolidati. È un nostro punto di forza, risultato anche del grande lavoro fatto, al quale le Bandiere Arancioni del Touring contribuiscono con efficacia". I tre Comuni insigniti del marchio di qualità sono stati selezionati su 24 candidature. In tutta Italia le Bandiere Arancioni sono 247 e le candidature vagliate nel tempo tremila. Solo circa l'8% di coloro che aspirano al marchio, hanno sottolineato Isabella Andrighetti e Laura Agretti dell'Area Certificazioni, riescono a ottenerlo. Limone, collocato in un anfiteatro naturale fra Ventimiglia e il Colle di Tenda, con 80 chilometri di piste si e' trasformata da meta di villeggiatura estiva ottocentesca in stazione invernale regina delle Alpi Marittime. Moncalvo, racchiusa da mura e circondata da torrioni, è un belvedere fra il Monviso e i vigneti, e importante meta di turismo enogastronomico. Usseglio, a 1200 metri di altezza nella Valle di Viù, al confine con la Francia, è centro di sci, alpinismo, arrampicata, cicloturismo ed escursionismo, noto anche per le rinomate paste di meliga, i torcetti di Lanzo, il salame di Turgia e i formaggi d'alpeggio.